الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي كامل العدد في مران اليوم قبل مواجهة الداخلية في كأس مصر

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الجمعة، دون راحة استعداداً لمواجهة الداخلية فى دور الــ16 لكأس مصر المقرر لها الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية.

 ويظهر فى التدريبات اللاعبون الأساسين الذى منحهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام وتم إبعادهم عن مواجهة المصري، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وعلى معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمود كهربا وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم .

- الغائبون عن مباراة الداخلية

ويفتقد الفريق الأول بالنادي الأهلي فى مباراة الداخلية وعمرو السولية ومحمود متولى وأكرم توفيق وكريم فؤاد لعدم التعافي النهائي من الإصابات التى أبعدتهم الفترة الماضية بينما مازال موقف حسين الشحات غامضاً بعد إيقافه مباراتين في الدوري وتغريمه من قبل الإدارة بـ500 ألف جنيه .

ويسعى كولر لتجهيز اللاعبين للعودة للياقة البدنية لتخطى مواجهة الداخلية والتأهل لدور الثمانية لمواجهة المصري المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل لتحقيق العلامة الكاملة فى المسابقات التى شارك فيها الموسم الحالي، قبل منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوعين والعودة بعدها لفترة الإعداد للموسم الجديد في سويسرا.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته بدون راحة أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل لنطلاق المران، لمراجعة عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة القادمة.

الاهلى الداخلية الدوري المصرى كولر

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