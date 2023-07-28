الكشف الطبى على 176 ألف مستفيد منذ انطلاق "100يوم صحة" بالفيوم

أعلن الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عن مؤشرات أعمال حملة 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم، التي تهدف إلى تكثيف أعمال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 176 ألف مستفيد ومستفيدة منذ انطلاق الحملة حتى الآن، منهم 83 ألف سيدة منتفعة بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، و55 ألف مستفيد ومستفيدة من ندوات التوعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تردد على القوافل العلاجية 9 آلاف مستفيد، وتمت إحالة 1250 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوص وإجراءات العلاج.

كان قد أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم استمرار فعاليات حملة "100 يوم صحة" بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة طوال أيام الحملة، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، مطالباً الفرق والأطقم الطبية المشاركة في الحملة ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل، وتوجيه رؤساء المراكز والمدن لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.

ودعا "الأنصاري"، المواطنين بضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.