كاتب صحفى: المبادئ المصرية فى العلاقات الدولية قائمة على تحقيق المكسب للجميع

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن مصر تعيش عامًا استثنائيًا، وفي أغسطس المقبل سيتم الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات المصرية الروسية.

وأضاف "قمحة" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المبادئ المصرية في العلاقات الدولية قائمة على فكرة تحقيق المكسب للجميع والاحتفاظ بمسافة متوازنة وواضحة مع كل الدول، والدفاع عن حق الجنوب وإعلاء صوته وحقه العادل في التنمية، وكل ذلك مبادئ ترسخها النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وأشار إلى أن القمة الروسية الإفريقية إحدى نتائج مجهودات الدبلوماسية المصرية التي كللت بالنجاح في فترة ترأس مصر الاتحاد الإفريقي، وعقدت الدورة الأولى منها عام 2019 في سوتشي بالرئاسة المصرية الروسية، مشددًا على نجاح الدولة المصرية في السياسة التي وضعتها من أجل إعادة هيكلة الاتحاد الإفريقي بكل دول العالم.