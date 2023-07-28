"مطروح" تعلن عن الشواطئ الآمنة خلال فترات النوات وارتفاع الأمواج

قال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المصطافين يتوافدون من مختلف محافظات مصر على الشواطئ الممتدة علي طول البحر الأبيض المتوسط خلال موسم الصيف هربا من حرارة الجو، وبحثا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الساحرة ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء.

وأضاف عبدالمجيد في بيان اليوم، أبأنه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة في فترة النواة وارتفاع موج البحر وهي روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا، مطروح العام والنخيل والبسنه، والتأكيد علي الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميا والمسئولة عن توجيه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، موجها التحية والتقدير لشبابنا من غطاسي الخير المتطوعين لإنقاذ حالة الغرق.

وأكد أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولا بأول الحالة العامة للشواطئ والتشديد على مستأجرى الشواطىء خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النوات، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات.

وأشار عبد المجيد إلى أنه تم تحديد أسعار الشواطئ العامة هذا العام التي جاءت 120 جنية للشمسية و4 كراسي، حيث يتابع مجلس المدينة من خلال حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم أضافية لإستغلال المصطافين، وناشد الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الأسعار علي رقم 0464935266.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.