الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات مادية.. القبض على قاتل شقيقه في الإسماعيلية

نجحت وحدة ضباط مباحث مركز الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في القبض على قاتل شقيقه بقرية أبو عطوة بدائرة المركز والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالقبض على شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر أمس الخميس، بسبب خلاف مادي بينهما.

وتلقى العميد محمود العزازي، مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب وصديقه بقرية أبو عطوة، أُصيب فيه أحدهما بطعنات وجروح نافذة في البطن.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث نقلت الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله، ومصطفى العدوي، ومنان صلاح، ومحمود طارق، في تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز.
وحددت مأمورية لضباط المباحث الجنائية في مركز الإسماعيلية أماكن تردد المتهم بعد ارتكابه للجريمة وتمكنت من ضبطه قبل الهروب خارج مدينة الإسماعيلية.

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