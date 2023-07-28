غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف

راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2022/2023 والتي ستنطلق غدًا السبت 29 يوليو الجاري وتختتم الخميس 3 أغسطس 2023، حيث يؤدي الامتحان أكثر من 16 ألف طالب وطالبة أمام 114 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجّه المحافظ، باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة لأداء امتحانات الدور الثاني في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء أعمال ‏امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، مشيرًا إلى عقد سلسلة اجتماعات مع موجهي عموم المواد الدراسية ثم مع مديري إدارات التعليم ورؤساء اللجان والمراقبين الأوُل، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

وخلال الاجتماع، نوّه وكيل الوزارة، إلى الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات لتنظيم الامتحانات وخروجها بالشكل المطلوب، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية من رؤساء المدن والقرى والأمن والصحة والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وتأمين اللجان.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بوجود غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط، بجانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء الطلاب أو الملاحظين، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية في حالة وجود أي حالات شغب؛ لاتخاذ الإجراء القانوني في هذا الجانب.

وأوضح وكيل الوزارة، أن قطاع "أ" يضم إدارات (بني سويف، ببا، اهناسيا) ومقره مدرسة "الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية" ويبلغ عدد الطلاب 7 آلاف و288 طالبًا وطالبة موزعين على 51 لجنة فرعية، وقطاع "ب" يشمل إدارات (الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن) ومقره مدرسة "جمال عبدالناصر الابتدائية" بإجمالي طلاب 9 آلاف و400 طالب وطالبة موزعين على 63 لجنة، ليصل إجمالي عدد طلاب القطاعين إلى 16 ألفًا و688 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان أمام 114 لجنة على مستوى المحافظة.