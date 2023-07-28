الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حتى 15 أغسطس.."التعليم" تتيح التقديم ورقيًا لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

رياض الأطفال
رياض الأطفال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه فى إطار الحرص على تذليل العقبات أمام أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، تقرر السماح لهم بالتقدم ورقيًا وإتاحة الفرصة لهم بعد تقديم ولى الأمر لعذر مقبول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن يتم ذلك من خلال مديريات التربية والتعليم التابعين لها اعتبارًا من الخميس 27 يوليو الجاري وحتى الثلاثاء 15 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أنه تم غلق باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، نهاية شهر يونيو الماضي.

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المدارس الرسمية للغات بمرحلة رياض الأطفال لمرحلة رياض الأطفال موقع الإلكترونى مديريات التربية والتعليم مرحلة رياض الأطفال

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