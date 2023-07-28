الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: يجب إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز الأزمة الراهنة مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الروسية الإفريقية بسان بطرسبرج: “يجب أن نصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب الأطراف كافة ومصالحهم ووضع حد للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب”.

وشدد الرئيس على أن الدول الإفريقية يجب أن تبقى في منأى عن الصراعات الإقليمية والدولية، مع ضرورة توفير الغذاء لها بأسعار مناسبة.

وتابع الرئيس السيسي أن التطورات الدولية المتلاحقة تحتم وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة، بما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.

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