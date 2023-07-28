مفاجآة.. البدري يتأهب لقيادة فيوتشر وفايلر وفيريرا في الصورة (خاص)

فجر مصدر مسئولو داخل نادي فيوتشر، مفاجآة مدوية بشأن هوية المدير الفني الجديد للفريق، استعدادا للموسم المقبل 2023/2024.

فيوتشر لـ«الدستور»: البدري المرشح الأول.. وفايلر وفيريرا في الصورة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: هناك أسماء مرشحة بقوة لخلافة علي ماهر المرحلة القادمة، سواء مصريين أو أجانب".

وكان نادي فيوتشر، أعلن في وقت سابق توجيه الشكر لعلي ماهر المدير الفني السابق، على الفترة التي قضاها مع الفريق على مدار موسمين ماضيين.

ونجح علي ماهر في قيادة فيوتشر للفوز بأول ألقاب النادي تاريخيا، وهي كأس رابطة الأندية المحترفة في نسخته الأولى 2022، كما قاد الفريق لاقتحام القارة السمراء بقوة، والتأهل للكونفيدرالية الإفريقية موسمين متتاليين.

وأضاف:" الفريق الفترة الحالية ليس لديه ارتباطات، إذ يجب أن يكون هناك تريث في حسم هذا الملف، نحن الآن في مرحلة المفاضلة أيهما الأصلح للفريق "المصري أما الأجنبي".

وأشار المصدر إلى أن حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، على رأس قائمة المدربين المصريين والمرشح الأول لقيادة الفريق فنيا.

وواصل:" البدري يمتلك خبرات كبيرة محليا وقاريا، وهذا ما يحتاجه فيوتشر، لاسيما أن الفريق سيشارك في الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل".

وأردف المصدر:" هناك مفاوضات حاليا تتم في سرية تامة بين حسام البدري وإدارة فيوتشر، لاتفاق على كافة تفاصيل عقده مع الفريق من الجانب المادي أو مدة العقد".

وتابع:" مدرب الأهلي السابق لا يمانع من تدريب الفريق بالعكس يرحب بذلك، وهو ما يسهل من مهمة التفاوض معه، خاصة أنه يريد العودة للقاهرة مجددا".

وكان حسام البدري، المدير الفني للصفاقسي، أعلن أمس، الخميس، رحيله عن تدريب الفريق التونسي، عقب الهزيمة أمام الشرطة العراقي بهدف نظيف، في البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان”.

وفي حالة عدم إتمام التعاقد مع البدري، أوضح المصدر:" لدينا أسماء أخرى موجودة في الصورة مثل طلعت يوسف وحلمي طولان، ومختار مختار وخالد جلال، وإيهاب جلال وهيثم شعبان".

وألمح:" المدرب الأجنبي موجود في الصورة أيضا، لما لا التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق أو جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق، أو التونسي منذر الكبير أو معين الشعباني".

وأختتم قائلا:" جميع السيناريوهات والخيارات متاحة أمامنا بشأن هوية المدير الفني الجديد للفريق الموسم المقبل".

وتولي علي ماهر، مؤخرا تدريب فريق المصري الموسم المقبل، خلفا لميمي عبدالرازق، الذي فضل عدم الاستمرار قي مهمته مع النسر البورسعيدي.