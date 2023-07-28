الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الاتحاد الإفريقى: التعاون مع روسيا مثالى ونرفض التدخلات الخارجية فى شئوننا

غزالي عثماني
غزالي عثماني

قال رئيس الاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني، إن روسيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا فيما يخص التكنولوجيا الرقمية، وعلينا أن نهيئ موارد بشرية للعمل في هذا المجال كي نعزز ونحافظ على التنمية المستدامة بإشراك جماهير الشباب.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، أنه فيما يخص السلام والأمان والديمقراطية وحقوق الإنسان فنحن نقيم عاليًا شركائنا في الخارج، ولكن في نفس الوقت نطلب من الآخرين ألا يتدخلوا في شئوننا الداخلية، ونناضل ضد التغييرات غير الشرعية، لأن الأشياء التي تحدث في قارتنا لا تصب في مصلحة دولنا.

وتابع "عثماني": الاتحاد الإفريقي يدين الانقلاب في النيجر الذي طرأ حديثًا، كما أننا نشكر روسيا على التعاون الوثيق والمثمر بيننا، مؤكدًا أن التعاون بين روسيا والدول الإفريقية مثالي، متمنيًا انتهاء الأزمة الروسية- الأوكرانية.

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