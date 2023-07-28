الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء مصطفى: الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، لأنها تحمي الابتكار والإبداع وتشجيع الاستثمار، وتسهم في خلق فرص عمل ونمو اقتصادي قائم على الاستثمار في المعرفة.

وأكد مصطفى أن البنية التشريعية الحالية للملكية الفكرية في مصر تحتاج إلى التغيير والتطوير لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، حيث أصبح العالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة، تتطلب منظورًا جديدً وأدوات جديدة لحماية الملكية الفكرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الملكية الفكرية في مصر، أهمها غياب الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وضعف القدرات المؤسسية، ونقص الموارد المالية، مطالبا بضرورة مراجعة قوانين الملكية الفكرية الحالية، وتطويرها لتتوافق مع متطلبات العصر، وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، ودعم القدرات المؤسسية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لحمايتها.

وأكد علاء مصطفى أن الملكية الفكرية هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، لأنها تسهم  في خلق فرص عمل جديدة، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتنافسية المنتجات، مع توفير الحماية اللازمة لحقوق المبدعين والعلماء، ومكافأتهم على جهودهم وتشجعهم على الابتكار والإبداع.

الأحزاب والسياسيين الابتكار والابداع النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ للملكية الفكرية لحماية الملكية الفكرية لس الشيوخ قوانين الملكية الفكرية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حدث ليلًا| "فاطمة" ذُبحت بسبب علبة "سجائر" وأم تشهر بأبنائها علشان تزود المشاهدات

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أبراج العلمين.. أبرز المشاريع السياحية والفندقية فى مصر

صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة لـ«السداد النقدي الفوري» 16 و17 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟