علاء مصطفى: الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، لأنها تحمي الابتكار والإبداع وتشجيع الاستثمار، وتسهم في خلق فرص عمل ونمو اقتصادي قائم على الاستثمار في المعرفة.

وأكد مصطفى أن البنية التشريعية الحالية للملكية الفكرية في مصر تحتاج إلى التغيير والتطوير لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، حيث أصبح العالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة، تتطلب منظورًا جديدً وأدوات جديدة لحماية الملكية الفكرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الملكية الفكرية في مصر، أهمها غياب الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وضعف القدرات المؤسسية، ونقص الموارد المالية، مطالبا بضرورة مراجعة قوانين الملكية الفكرية الحالية، وتطويرها لتتوافق مع متطلبات العصر، وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، ودعم القدرات المؤسسية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لحمايتها.

وأكد علاء مصطفى أن الملكية الفكرية هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، لأنها تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتنافسية المنتجات، مع توفير الحماية اللازمة لحقوق المبدعين والعلماء، ومكافأتهم على جهودهم وتشجعهم على الابتكار والإبداع.