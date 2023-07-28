رئيس الاتحاد الإفريقى: نسعى لبناء إفريقيا متكاملة مع العالم

قال رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني: "أودُ أنْ أشيرَ إلى التعاون الفعّال بين قارّتنا وبلادكم، فلدينا عناصر يعملون بشكل نشيط وخلاق، مما أدى إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات، الأمر الذي سوف يؤثر إيجابيًا على التعاون بيننا".

وأضافَ عثماني، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الإفريقية، بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الجمعة: إن شراكتنا لها مستقبل باهر، لا سيما إذا جذبنا بشكل عام الشباب في هذا العمل، وعلينا أن نساعدهم في ذلك ونعلِّمهم قيم الأمل، ما سوف يؤدي إلى تحسين الأجواء التجارية والمبادرات الكفيلة بتشييد الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: "يجري العمل بشكل فعّال في مجال الدراسات والعلوم بالرغم من نقص التمويل، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أولوياتنا وخطة 2063 للاتحاد الإفريقي، فهذا سوف يساعد على النمو الاقتصادي المستدام في روسيا والاتحاد الإفريقي".

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد منهمك في عملية التحول الاقتصادي، لافتًا إلى أن روسيا سوف تشارك في الاستثمار بالقارة الإفريقية والاستفادة من مواردها الطائلة، كما أننا نسعى لبناء إفريقيا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملة مع باقي أنحاء العالم.