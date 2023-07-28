تزامنا مع تركيب أول محطة كايرو بايك بالتحرير.. مواطنون: وسيلة نقل آمنة

تواصل محافظة القاهرة استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بأولى محطات "كايرو بايك" بالتحرير، ضمن ٦ محطات انتهت المحافظة من إقامتها في إطار خطتها لاستبدال ٢٦ محطة قديمة بمحطات جديدة كمرحلة أولى، تشمل توفير ٢٥٠ دراجة. وقد استقبل العديد من المواطنين ومحبي ركوب الدراجات هذا الأمر بفرحة عارمة، وينتظرون تشغيله بشكل رسمي ومستمر.

تقول جايدا أحمد، 19 عامًا، إنها منذ شد لافتات "كايرو بايك" وتوضع الدراجات في التحرير والإعلان عن عودة المحطات، متحمسة للغاية خاصة وأنها كانت من رواد المشروع في المرة الأولى.

وتضيف أنها تنتظر بفارغ الصبر تشغيل محطة "كايرو بايك" بالتحرير لتصبح وسيلة مواصلاتها الأولى والأخيرة للوصول إلى جميع المناطق التي ترغب في الذهاب إليها.

تابعتُ أن أهم ما يميز مشروع محطات كايرو بايك هو أنه وسيلة تنقل آمنة معلقة، "مفيش أمان أكتر من أن تكون أنت المتحكم في الطريق والوسيلة التي تستخدمها، سواء في طريقة القيادة أو السرعات أو الطرق التي تسلكها".

ومن جانبها، أكدت ياسمين عماد، البالغة من العمر 22 عامًا، أن مشروع محطات كايرو بايك ليس مجرد مشروع للنقل والمواصلات، بل هو وسيلة ترفيهية في المقام الأول، مشيرة إلى أنها بجانب كونها وسيلة ترفيهية ورياضة ممتعة لجميع الأعمار والفئات، فهي أيضًا وسيلة نقل آمنة ونظيفة على عكس الوسائل الأخرى.

وأضافت يارا جمال، البالغة من العمر 25 عامًا، أنها في انتظار تشغيل المشروع في التحرير وستكون أول المستخدمين له، كما تتمنى رؤية المشروع في جميع أنحاء محافظتي القاهرة والجيزة وأن تصبح الدراجات وسيلة النقل الوحيدة بين المواطنين، والتي تساعد في البنية التحتية للجسم "عندما تكون العجلة وسيلة النقل الوحيدة، لا يكبر أحد في السن وصحتنا تكون أفضل".

يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" وتنفيذه وفقًا للشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وأحدث المواصفات، من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

كايرو بايك

كايرو بايك