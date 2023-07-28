بوتين: حان الوقت لتصحيح غياب العدالة تجاه قارة إفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدور السياسي والاقتصادي للقارة الإفريقية في تزايد، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات إفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية وهذا أمر جيد جدًا.

كما أكد "بوتين" خلال كلمته في القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج، اليوم الجمعة، "نحن منفتحون للتعاون مع منظمات تكاملية إقليمية، ومستعدون لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة".

وتابع الرئيس الروسي: "أعتقد أن الوقت قد حان لتصحيح غياب العدالة التاريخية تجاه القارة الإفريقية" مشيرًا إلى أن الوضع في العديد من المناطق الإفريقية ما زال غير مستقر ولم تتم تسوية النزاعات والصراعات في بعض المناطق".

كما أشار "بوتين" إلى أن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعد بمثابة ميراث للنظام الاستعماري، مؤكدًا أن الإرهاب ونشر التطرف والجريمة كلها أمور عطلت تطور قارة إفريقيا.