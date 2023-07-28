الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: حان الوقت لتصحيح غياب العدالة تجاه قارة إفريقيا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدور السياسي والاقتصادي للقارة الإفريقية في تزايد، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات إفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية وهذا أمر جيد جدًا.

كما أكد "بوتين" خلال كلمته في القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج، اليوم الجمعة، "نحن منفتحون للتعاون مع منظمات تكاملية إقليمية، ومستعدون لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة".

وتابع الرئيس الروسي: "أعتقد أن الوقت قد حان لتصحيح غياب العدالة التاريخية تجاه القارة الإفريقية" مشيرًا إلى أن الوضع في العديد من المناطق الإفريقية ما زال غير مستقر ولم تتم تسوية النزاعات والصراعات في بعض المناطق".

كما أشار "بوتين" إلى أن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعد بمثابة ميراث للنظام الاستعماري، مؤكدًا أن الإرهاب ونشر التطرف والجريمة كلها أمور عطلت تطور قارة إفريقيا.

بوتين الرئيس بوتين القمة الروسية الإفريقية روسيا التعاون بين روسيا وإفريقيا روسيا وإفريقيا

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حدث ليلًا| "فاطمة" ذُبحت بسبب علبة "سجائر" وأم تشهر بأبنائها علشان تزود المشاهدات

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أبراج العلمين.. أبرز المشاريع السياحية والفندقية فى مصر

صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة لـ«السداد النقدي الفوري» 16 و17 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟