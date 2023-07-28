الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفد من بايرن ميونيخ يتوجه إلى لندن لحسم صفقة هارى كين

هاري كين
هاري كين

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن مسئولين من نادي بايرن ميونيخ الألماني سافروا إلى لندن في محاولة منهم لإقناع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير، بالتخلي عن نجم الفريق وهدافه الأول هاري كين.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذي تيليجراف"، فإن بايرن ميونيخ قد تقدم بعرض قيمته 86 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع هاري كين، مشيرة إلى أن مسئولي النادي البافاري يحاولون الآن التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي بشأن ضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط أيضًا لضم هاري كين، مؤكدة في الوقت ذاته أن بايرن ميونيخ هو الوجهة المفضلة لقائد المنتخب الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، يرفض التفريط في خدمات هاري كين، إلا أن مخاوف رحيل اللاعب بشكل مجاني بنهاية الموسم المقبل، قد يدفع النادي اللندني لبيع اللاعب خلال الصيف الحالي.

وشارك اللاعب مع توتنهام، طوال مسيرته، في 435 مباراة، سجل خلالها 280 هدفًا.

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