أبراج العلمين.. أبرز المشاريع السياحية والفندقية فى مصر

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "أبراج العلمين.. أبرز المشاريع السياحية والفندقية في مصر".

وذكر التقرير المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن 6 سنوات كانت كافية كي تتحول أرض العلمين من صحراء جرداء إلى مدينة ساحلية سياحية متكاملة الأركان، لتصبح مدينة العلمين الجديدة قبلة رئيسة لرواد الساحل الشمالي.

ومن أهم نقاط التحول، الانتهاء من جزء كبير من واجهات أبراج مدينة العلمين الجديدة، التي يصل عددها إلى 15 برجًا، ويصل ارتفاع كل برج منها إلى 100 متر، وتم تشغيل ما يقرب من نصفها، وتحتوي على شقق سكنية وإدارية وفندقية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية من مولات واماكن ترفيهية توفرها الأبراج.

وتعتبر مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وواحدة من مدن الجيل الرابع ولا تختلف كثيرًا عن العاصمة الإدارية الجديدة لاحتوائها على مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.