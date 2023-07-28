الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف ببني سويف

تصادم سيارة ميكروباص
تصادم سيارة ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بالرصيف بمدخل طريق بني سويف - الفيوم الجديد " ديمو" من ناحية الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بمدخل طريق بني سويف الفيوم الجديد "ديمو" من ناحية الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرعي بني سويف والفيوم إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أيمن محمد عثمان 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود كامل عيد 35 سنة مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعماد حمدي حسن 42 سنة مصاباً بسحجات وكدمات وجرح باليد، وحسين موسي أحمد 33 سنة مصاباً بسحجات وكدمات باليدين، وأحمد إبراهيم أبوالنور 28 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات باليدين، ومحمود ناصر سيف صالح 33 سنة مصاباً بسحجات وكدمات باليدين.

تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجاري تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التوجيه لإدارة مرور بني سويف برفع أثار الحادث.

الأجهزة الأمنية الإسعاف المصرية الطريق الصحراوي الغربي أمن بني سويف بني سويف تصادم سيارة ميكروباص

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"الأرصاد": اليوم آخر أيام الموجة شديدة الحرارة

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

"بى بى سى": أسعار الفائدة فى منطقة اليورو تصل إلى مستوى قياسى

الخشت قارئًا والجندى خطيبًا.. التليفزيون المصرى ينقل صلاة الجمعة من 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟