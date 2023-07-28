وزير الأوقاف الأردني يكرم الأئمة المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة بعمان

كرَّم الدكتور محمد أحمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أئمة وزارة الأوقاف المصرية المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة.

وشارك في الدورة كل من الشيخ أحمد شرف الدين أحمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظة إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف.

وذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي ختام الدورة العلمية المتقدمة التي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي في إطار من التعاون الوثيق بين وزارتي الأوقاف المصرية والأردنية، وفي إطار التلاقي والترابط وتبادل الخبرات، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير في ربوع الدنيا، والإسهام في صنع السلام العالمي.