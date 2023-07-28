الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف الأردني يكرم الأئمة المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة بعمان

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

 كرَّم الدكتور محمد أحمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أئمة وزارة الأوقاف المصرية المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة.

  وشارك في الدورة كل من الشيخ أحمد شرف الدين أحمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظة إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف.

وذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي ختام الدورة العلمية المتقدمة التي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي في إطار من التعاون الوثيق بين وزارتي الأوقاف المصرية والأردنية، وفي إطار التلاقي والترابط وتبادل الخبرات، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير في ربوع الدنيا، والإسهام في صنع السلام العالمي.

نشر الفكر الوسطي المستنير المملكة الأردنية أئمة وزارة الأوقاف المصرية

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