الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة يوفنتوس وميلان في جولة الأبطال الودية

يوفنتوس وميلان في
يوفنتوس وميلان في جولة الأبطال الودية

تعادل فريقا يوفنتوس وميلان الإيطاليان، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الجمعة، ضمن فعاليات جولة الأبطال الودية، المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

افتتح الألماني مالك ثياو، التسجيل لميلان في الدقيقة الثالثة والعشرين، لكن البرازيلي دانيلو، منح التعادل ليوفنتوس، في الدقيقة 33.

وأعاد الفرنسي أوليفيه جيرو، ميلان للمقدمة مرة أخرى، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يتمكن دانيلي روجاني، من إحراز هدف التعادل لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقة 48، من عمر اللقاء.

تقدم ميلان مرتين بهدفين سجلهما مالك تياو، وأوليفيه جيرو في الدقيقتين (23، 39)، وتعادل يوفنتوس في المرتين بهدفين سجلهما دانيلو، ودانيلي روجاني في الدقيقتين (33، 48).

وكان ميلان، قد استهل مسيرته في جولة الأبطال الودية، بتحقيق فوز ثمين على ريال مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما كان مقررًا أن يستهل "يوفي" مشواره في جولة الأبطال الودية، بمواجهة برشلونة، قبل أن يتم إلغاء اللقاء،  بسبب انتشار التهاب في المعدة والأمعاء بين لاعبي الفريق الكتالوني.

يوفنتوس ميلان جولة الأبطال الودية برشلونة مالك ثياو أوليفيه جيرو

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