الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": اليوم آخر أيام الموجة شديدة الحرارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن اليوم سيكون الأخير في الموجة شديدة الحرارة التي أثرت علينا منذ أسبوعين، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية بانخفاض درجة إلى درجتين عن الأمس.

 

- طقس رطب وشديد الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي

وأضافت الدكتورة منار غانم، اليوم سنشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا على معظم أنحاء الجمهورية، حيث نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة، تمر على البحر المتوسط، ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، بالإضافة إلى المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بقيم حرارة مرتفعة بشكل كبير، فالعظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 38 درجة مئوية، لكن إحساسنا بها يصل إلى 41 أو 42 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو.

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