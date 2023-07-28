إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقام أهالي المنطقة على الفور بنقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم عرفة سلومة أمبيوه 43 سنة مصاب باشتباه كسر مفتوح بالعضد للساعد الأيسر، ومدحت السيد علي 38 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالكتف اليسرى والساق اليمني.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.