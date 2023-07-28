الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

مستشفى
مستشفى

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقام أهالي المنطقة على الفور بنقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم عرفة سلومة أمبيوه 43 سنة مصاب باشتباه  كسر مفتوح بالعضد للساعد الأيسر، ومدحت السيد علي 38 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالكتف اليسرى والساق اليمني.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

اسماء المصابين اصابة شخصان الإسكندرية مطروح طريق الإسكندرية مطروح مستشفى رأس الحكمة المركزى

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