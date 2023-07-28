بينها أمسية "مع تراث القاهرة".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

لقاء تنظم مدرسة حزانة للتراث أمسية “مع تراث القاهرة” وذك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

تعقد الأمسية بالتزامن مع احتفاليات عيد تأسيس القاهرة الـ 1054 والذي سيتحدث فيها مجموعة من خبراء ومحبي القاهرة عن تلك المدينة التراثية بعيون التاريخ والسينما والعمارة وحكايات الناس.

ويشارك في الأمسية كل من: دكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات في مكتبة الإسكندرية سابقاً. المعمارية دكتورة هبه صفي الدين أستاذ العمارة والتصميم بجامعتي مصر الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير بيت المعمار المصري. الباحث عادل سيف الكاتب الصحفي المهتم بتوثيق القاهرة الخديوية. والكاتبة أميرة النشوقاتي .

ــ العرض المسرحي “تنفيذ أوامر” بمكتبة مصر الجديدة

وفي سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، في السابعة مساء اليوم أيضا، العرض المسرحي “تنفيذ أوامر"، من إخراج بلال الملاح.

العرض غنائي كوميدي، بمشاركة المطربين: خالد أشرف، أميرة سعيد، وتأليف زياد طارق، واستعراضات عصام شرارة.

ــ فعاليات معرض بورسعيد السادس للكتاب

وضمن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، والتي تستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، تعقد اليوم الجمعة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.

ففي السادسة وحتى الثامنة مساء، تقام عدة أنشطة وفعاليات مختلفة للأطفال، وتضم ورشة أورجامي، ورشة فوم كيف تصنع وردة، لعبة السلم والثعبان حزر فزر، وحفل لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، ورشة تصنيع عرائس مع الفنان عمرو حمزة، بالإضافة إلى فقرات فنية تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، منها حفل فرقة أجيال، وحفل لفرقة جاردن سيتي.

ويعقد في نفس التوقيت ــ من الثامنة مساء وحتى العاشرة، حوارا مفتوحا مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفى شردي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، وذلك في إطار احتفالات ووزارة الثقافة بالذكري الــ 71 لثورة 23 يوليو 1952.

يعقبها في العاشرة وحتي الثانية عشرة، حفل للإنشاد الديني، والذي تحييه فرقة بورسعيد للإنشاد الديني، والتابعة لهيئة قصور الثقافة.

ــ افتتاح المعرض الجماعي صيف 2023

وفي الثالثة عصرا، يفتتح المعرض الجماعي صيف 2023، والذي ينظمه جاليري آزاد، بمشاركة الفنانين: إبراهيم الحسون، أحمد فرعلي، أحمد مجدي، أسامة فريد، محمد رضوان، ألاء أيمن، طاهر حمودة، طه القرني، فريدة كيليج، محمد أبو النجا، محمد أبو الوفا، محمد بنوي، محمد مدحت، منى نحله، مصطفى سليم، مهني ياؤود، نجيب معين.