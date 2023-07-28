لماذا فازت الكاتبة شانكاري تشاندران بجائزة مايلز فرانكلين الأدبية لعام 2023؟

فازت الكاتبة الشابة شانكاري شاندران بجائزة 2023 مايلز فرانكلين الأدبية بقيمة 60 ألف دولار عن روايتها، "وقت الشاي في حدائق سينامون"- Chai Time At Cinnamon Gardens.

لماذا فازت شانكاري شاندران بجائزة مايلز فرانكلين 2023؟

ووقع الاختيار على الكاتبة شانكاري من ضمن قائمة قصيرة ضمت ستة مؤلفين، تم الإعلان عنهم في يونيو، "وقت الشاي في حدائق سينامون" تتبع هذه الرواية قصة مجموعة من الأستراليين المسنين الذين يعيشون في دار لرعاية المسنين، تتعامل القصة مع صدمات الماضي، والأسرة، والذاكرة والمجتمع والعرق.

وصرحت شاندران للصحافة، لحظة فوزها بالجائزة المرموقة، قائلة: إنه لشرف كبير أن أفوز بجائزة مايلز فرانكلين الأدبية، بصراحة، ما زلت في حالة صدمة".

وأضافت: "أن يتم الاعتراف بي كمؤلفة بين زملائي في الكتابة الأسترالية بهذه الطريقة هو أمر استثنائي" مشيرة إلى أن روايتها الفائزة Chai Time at Cinnamon Gardens، هي رواية تستكشف ما يعنيه أن تكون "أستراليًا".

فيما قالت لجنة التحكيم هذا العام، والتي تضم ميتشل، أمين مكتبة ريتشارد نيفيل، وكل من النقاد برناديت برينان وجيمس لي، والباحثة مريدولا ناث تشاكرابورتي، والكاتبة والمحررة إلفي شيوساكي: "إن رواية وقت للشاي في حدائق سينامون كانت حية بالشخصيات والحوار والعمل"، وأضافت لجنة التحكيم: "بمهارة مدهشة تروي الكاتبة تشاندران تاريخًا عظيمًا إلى حد كبير من خلال مجموعة من الكبار في السن المتنازعين والمحبوبين، وتدعونا إلى فتح قلوبنا وعقولنا" فإن مضمون الرواية هو "إذا قرأت أدب بلد ما.. فسوف تفهمه؛ ستحبه"'.

رواية وقت الشاي في حدائق سينامون

وتدور رواية "وقت الشاي في حدائق سينامون، في دار رعاية في حدائق القرفة، في ضاحية هادئة في سيدني، وهي مأهولة بالسكان ذوي التاريخ الطويل، ولكل منهم أسراره الخاصة وانتصاراته وإخفاقاته، هذا هو مكانهم الآمن، واحة من المسرات المألوفة ، حديقة جميلة، مطبخ مزدحم وجدول ترفيهي وافر، بحسب ما ترويه القصة.

لكن هذا الحي الهادئ لا يخلو من تحيزاته، هدوء حدائق القرفة مهددة من قبل قوى خبيثة بدلاً من احتضان الرفقة الهادئة التي تجعل هذا المكان موطنًا للكثيرين، وتدور أحداث الرواية حول الأسرة والذاكرة والمجتمع والعرق، ولكنها في النهاية رسالة حب لرواية القصص وكيف تشكل قصصنا هويتنا.

وتم إطلاق جائزة مايلز فرانكلين الأدبية من خلال إرادة "مايلز فرانكلين" حيث تُمنح الجائزة الأدبية للكتاب، حول "الحياة الأسترالية في أي من مراحلها".