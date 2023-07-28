ميتا: 40% من سكان العالم يستخدمون فيسبوك حاليا بزيادة 6% سنويا

قال شركة ميتا إن 40% من سكان العالم يستخدمون فيسبوك حاليا، بزيادة 6% على أساس سنوى، ومعظم المستخدمين الجدد من خارج الولايات المتحدة وكندا، وفقًا لما نشرته الشركة في بيانها الرسمي للنتائج المالية عن الربع الثاني من عام 2023 الحالي.

وقال التقرير إن لدى فيس بوك الآن 3 مليارات مستخدم شهريًا، لكن معظم النمو جاء من خارج الولايات المتحدة وكندا.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي، ويمثل الربع الرابع على التوالي من النمو الشهري لمستخدمي فيسبوك، وميتا هي في منتصف الطريق خلال "عام الكفاءة"، الذي شهد مرورها بثلاث جولات متعاقبة من عمليات التسريح.

وقالت الشركة خلال إعلان نتائج الربع الثاني إن أكثر من ثلاثة مليارات شخص - ما يقرب من 40% من سكان العالم - ينشطون على فيسبوك كل شهر اعتبارًا من 30 يونيو.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي ويمثل الربع الرابع على التوالي من النمو الشهري لمستخدمي التطبيق، وبينما زاد عدد المستخدمين الشهريين للتطبيق بشكل أو بآخر فصليًا، كانت هناك إشارات ذعر عندما تقلص عدد المستخدمين النشطين يوميًا عليه لأول مرة في سجل التطبيق في الربع الأخير من عام 2021.

ومع ذلك، ليست كل الأخبار جيدة بالنسبة للشركة - فقد جاء معظم المستخدمين الجدد للتطبيق من خارج الولايات المتحدة وكندا، مما يشير إلى أن شعبيته قد تتراجع في السوق المحلية.

وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا على فيسبوك في الولايات المتحدة وكندا بنحو مليون فقط، بينما انخفض فعليًا بمقدار مليوني مستخدم في أوروبا، وفقًا لعرض أرباح الشركة.

جاءت أكبر زيادة لمستخدمي فيسبوك من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم، بحوالي 25 و16 مليون مستخدم نشط شهريًا، على التوالي.