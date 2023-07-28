الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد يشعل أجواء حفله بمهرجان العلمين الجديدة (صور)

أحمد سعد
أحمد سعد

أشعل النجم أحمد سعد أجواء حفله بمهرجان العلمين الجديد المقام بمدينة العلمين الجديدة وسط احتشاد الآلاف من الجماهير قبل الحفل بساعات حيث نفدت كل التذاكر المخصصة للحفل.

 

وقدم سعد عدد كبير من الأغنيات التي أحبها الجمهور منها “اليوم الحلو ده”، كما حرص على مداعبة الجمهور في أكثر من مناسبة وحرص على التواجد على المسرح ومعه ألعاب داعب بها الجمهور.

 

وقبل الحفل نشر الحساب الرسمي للعلمين على موقع "فيسبوك" بوسترين، أولهما للحفل الخاص بالفنان أحمد سعد، والبوستر الآخر لبطولة "بادل" والتي تنطلق في الساعة السادسة مساءً، حيث علقت على الصورتين وكتبت: "هنستناكوا النهارده في مهرجان العلمين الجديدة مع السوبر ستار أحمد سعد في العلمين أرينا، وبطولة الـ Padel العالمية مع أقوى الماتشات مجانًا،
 

وجاءت أسعار تذاكر حفل الفنان أحمد سعد كالتالي: الفئة الأولى سعرها 65000 جنيه لعدد 10 أفراد، الفئة الثانية بمبلغ 600 جنيه، الفئة الثالثة بـ500 جنيه، الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيهًا.

 

وأنهى النجم أحمد سعد استعداداته للحفل الجديد، وقبل الحفل بساعات أجرى البروفات النهائية للحفل وتواجد في منطقة العلمين أرينا من أجل متابعة الاستعدادات النهائية للحفل الجديد، حيث تم وضع اللمسات النهائية على تجهيزات الحفل، حيث سيتم تقديم فقرات ترفيهية وعروض نارية وإضاءة قبل وخلال الحفل، ومن المقرر أن تتواجد مجموعة من العروض الراقصة بالمهرجان.


 ومهرجان العلمين الجديدة يعد الحدث الترفيهي الأكبر ويضم عددًا من الأنشطة المتنوعة بين الفني والثقافي والرياضي والترفيهي ويصل عددها إلى 12 نشاطًا، بينها حفلات غنائية وموسيقية خلال الأيام المقبلة، لكبار الفنانين مثل إليسا وأحمد سعد ونانسي عجرم وأنغام، وغيرهم من المطربين المصريين والعرب.

 

وأحيا النجم تامر حسني، الأسبوع الماضي، أضخم حفلات الموسم بالعلمين أرينا بحضور الآلاف من الجمهور المصري والعربي، مقدمًا إبهارًا بصريًا وغنائيًا بشكل مميز حمس الجمهور لحضور الحفلات القادمة.


 

 

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