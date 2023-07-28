الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تستبعد تورط قوات فاجنر فى انقلاب النيجر

قوات فاجنر
قوات فاجنر

استبعد البيت الأبيض، تورط مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في الانقلاب على رئيس النيجر محمد بازوم من قبل الحرس الرئاسي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات يعتد بها على تورط روسيا، أو قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في الانقلاب بدولة النيجر.

ونقلت رويترز عن المتحدثة قولها، إن واشنطن تحث المواطنين الأمريكيين في البلد الأفريقي على توخي الحذر.

وفيما يتعلق بصحة الرئيس النيجري المحتجز من قبل الانقلابين، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي قوله إنه تحدث يوم الخميس إلى الرئيس بازوم الذي قال جنود من الحرس الرئاسي إنهم أطاحوا به.

وقال فكي على هامش القمة الروسية الأفريقية التي تنعقد في سان بطرسبرج الروسية إنه في وضع جيد للغاية، بل إنني تحدثت معه (الخميس)، إنه بخير".

وفي وقت سابق، حث بازوم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، القوى الديمقراطية على مقاومة الاستيلاء على السلطة.

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

مدرب الزمالك يكشف موعد تجديد عقد أحمد فتوح

استشارى أطفال توجه عدة نصائح للأمهات للتعامل مع أطفالهن وقت الحر الشديد

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة علمى وأدبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟