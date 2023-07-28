واشنطن تستبعد تورط قوات فاجنر فى انقلاب النيجر

استبعد البيت الأبيض، تورط مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في الانقلاب على رئيس النيجر محمد بازوم من قبل الحرس الرئاسي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات يعتد بها على تورط روسيا، أو قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في الانقلاب بدولة النيجر.

ونقلت رويترز عن المتحدثة قولها، إن واشنطن تحث المواطنين الأمريكيين في البلد الأفريقي على توخي الحذر.

وفيما يتعلق بصحة الرئيس النيجري المحتجز من قبل الانقلابين، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي قوله إنه تحدث يوم الخميس إلى الرئيس بازوم الذي قال جنود من الحرس الرئاسي إنهم أطاحوا به.

وقال فكي على هامش القمة الروسية الأفريقية التي تنعقد في سان بطرسبرج الروسية إنه في وضع جيد للغاية، بل إنني تحدثت معه (الخميس)، إنه بخير".

وفي وقت سابق، حث بازوم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، القوى الديمقراطية على مقاومة الاستيلاء على السلطة.