شاعر غنائى: القضاء المصرى ينتصر للملكية الفكرية

أكد الشاعر الغنائي تامر حسين أنه استطاع من خلال القضاء المصري كسب قضايا تخص الملكية الفكرية: "أنا لسّه كسبان قضية ضد الفنان شادي شامل".

وقال تامر، خلال حواره مع برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "مش عايز أتكلم في مشكلة شادي شامل لأنه عدّى عليها وقت والمشكلة حكم فيها القضاء، وأنا عزّيته بعد وفاة والده، لكن كسبت قضيتين: واحدة عن التنازل والتانية قضي تعويض قيمتها 50 ألف جنيه".

وعن فكرة انتهاء الألبومات الغنائية، أضاف: "ثقافة الألبوم انتهت وسياسة "السينجلز" أفضل بكثير، لأنها تعطي مساحة أكبر للأغنية، قائلاً: "لسّه عندنا فنانين بتقدم ألبومات زي عمرو دياب ورامي صبري وتامر حسني، ومحمد حماقي"، لكن بتنزل كل أغنية على حدة".