الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شاعر غنائى: القضاء المصرى ينتصر للملكية الفكرية

تامر حسين
تامر حسين

أكد الشاعر الغنائي تامر حسين أنه استطاع من خلال القضاء المصري كسب قضايا تخص الملكية الفكرية: "أنا لسّه كسبان قضية ضد الفنان شادي شامل".

وقال تامر، خلال حواره مع برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "مش عايز أتكلم في مشكلة شادي شامل لأنه عدّى عليها وقت والمشكلة حكم فيها القضاء، وأنا عزّيته بعد وفاة والده، لكن كسبت قضيتين: واحدة عن التنازل والتانية قضي تعويض قيمتها 50 ألف جنيه".

وعن فكرة انتهاء الألبومات الغنائية، أضاف: "ثقافة الألبوم انتهت وسياسة "السينجلز" أفضل بكثير، لأنها تعطي مساحة أكبر للأغنية، قائلاً: "لسّه عندنا فنانين بتقدم ألبومات زي عمرو دياب ورامي صبري وتامر حسني، ومحمد حماقي"، لكن بتنزل كل أغنية على حدة".

تامر حسين الفنان تامر حسين شادي شامل قضية حقوق ملكية فكرية القضاء المصري

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