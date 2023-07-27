الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته دون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل إنطلاق المران، لمراجعة عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة القادمة.

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم، وفقًا للبرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة، فيما شهد المران تنفيذ فقرات بدنية وخططية متنوعة.

كان الفريق قد تعادل دون أهداف مع فريق المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري التي حسم الفريق لقبها.

الاهلى الداخلية مباراة الاهلي والداخلية كاس مصر

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