مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم سيارتين فى أسوان

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة بينما أصيب 5 آخرون إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بقرية أبوالريش بحرى، مساء اليوم الخميس.

وعلى الفورتوجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم، وتلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بقرية أبوالريش بحرى وتحديدًا عند نجع الشديدة، مما أسفر مصرع شخص وإصابة 5 أخرون.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة، واستخراج تصريح الدفن.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته لرفع آثاره من الطريق أمام المارة وتأمين صحة وسلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وفي سياق آخر كان قد لقى شخص مصرعه إثر حادث اصطدام قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان الرتاج التابع لمركز إدفو شمال أسوان، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان الرتاج بمدينة الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة، ما أدى إلى وفاته مباشرة.