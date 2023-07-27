الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولى العهد السعودى يستقبل مستشار الأمن القومى الأمريكى

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في جدة اليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء  محمد بن عبدالملك آل الشيخ، و محافظ صندوق الاستثمارات العامة  ياسر بن عثمان الرميان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي  بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة  آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي  جيك فيليبس ومستشارة أولية لمستشار الأمن القومي  أريانا بيرينغو.

الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي جيك سوليفان

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