الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص داخل مركز شرطة بالدقهلية

قوات الامن
قوات الامن

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الإدعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الشرطة بالدقهلية بزعم تعرضه لانتهاكات.

وأوضح المصدر أن المذكور من العناصر الجنائية ومحبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "إتجار بالمواد المخدرة" وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية من مخدرى "الهيروين والشابو" وسلاح نارى.. ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم جناية "مخدرات" بالسجن (10) سنوات.. وتوفى أثناء تلقيه العلاج بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.

ويأتى ذلك فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب.

مصدر أمني تداولته الصفحات الموالية لجماعة الإخوان مواقع التواصل الاجتماعي الإدعاء بوفاة مراكز الشرطة بالدقهلية

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