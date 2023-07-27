القبض على أب بتهمة هتك عرض «طفلته» في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط أب بتهمة هتك عرض طفلته البالغة من 9 سنوات بإحدى قرى مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي بلاغا يفيد قيام أب يدعى عمر.ف.م، بهتك عرض طفلته رهف، البالغة من العمر 9 سنوات، بإحدى قرى نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لكشف ملابسات الواقعة وعمل التحريات اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من جهات التحقيق، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وتحرر محضر برقم 5008 لسنة 2023 إداري مركز نجع حمادي، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

ولقيت سيدة مصرعها وأصيب أبنائها الثلاثة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الحصواية، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانقلاب سيارة ملاكي في منطقة الحصواية بدائرة بندر قنا، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة أبنائها الثلاثة.

وبعد الفحص تبين مصرع "رابعة علي حجاج، تبلغ من العمر 37 عامًا، وإصابة سندس محمود بدوي، تبلغ من العمر 15 عامًا، وعلي محمود بدوي، يبلغ من العمر 10 أعوام، وروفيدا محمود بدوي، تبلغ من العمر 7 أعوام.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.