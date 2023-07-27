الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على أب بتهمة هتك عرض «طفلته» في قنا

جثة
جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط أب بتهمة هتك عرض طفلته البالغة من 9 سنوات بإحدى قرى مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.
وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي بلاغا يفيد قيام أب يدعى عمر.ف.م، بهتك عرض طفلته رهف، البالغة من العمر 9 سنوات، بإحدى قرى نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لكشف ملابسات الواقعة وعمل التحريات اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من جهات التحقيق، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وتحرر محضر برقم 5008 لسنة 2023 إداري  مركز نجع حمادي، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

ولقيت سيدة مصرعها وأصيب أبنائها الثلاثة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الحصواية، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانقلاب سيارة ملاكي في منطقة الحصواية بدائرة بندر قنا، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة أبنائها الثلاثة.

وبعد الفحص تبين مصرع "رابعة علي حجاج، تبلغ من العمر 37 عامًا، وإصابة سندس محمود بدوي، تبلغ من العمر 15 عامًا، وعلي محمود بدوي، يبلغ من العمر 10 أعوام، وروفيدا محمود بدوي، تبلغ من العمر 7 أعوام.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أبنائها الثلاثة أجهزة الأم اجهزة الامن أجهزة الأمنية إدارة البحث الجنائي إحدى قرى

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

العلامات المبكرة للسرطان عند الأطفال

رئيس «الإحصاءات الاقتصادية» بجهاز التعبئة والإحصاء: لا توجد أزمة حبوب.. ونمتلك 118 منطقة صناعية عاملة

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟