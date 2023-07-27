علي الهلباوي يحيي ثاني حفلات مسرح الشارع بالعلمين.. غدًا

قالت جاكلين ماهر، مراسلة إكسترا نيوز من العلمين إنه للمرة الأولى يتم إطلاق مسرح الشارع بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك وسط تفاعل كبيرمن الجمهور.

أضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كورال جامعة عين شمس يستعد لإحياء حفله بمسرح الشارع وعددهم مكون من 200 شاب وشابة.

وتابعت أن الكورال سيقدم أغاني تراثيرة مصرية وأغاني فلكورية وحديثة ويتم تقديمها بشكل إبداعي، مؤكدة أن حضور الجماهير لمسرح الشارع يكون مجانًا.

حفل للفنان علي الهلباوي على مسرح الشارع

أشارت إلى أن غدًا حفل للفنان علي الهلباوي، على مسرح الشارع ويوجد تسهيلات للأسر وتم عمل مواصلات مجهزة لنقل الأسر لمكان الحفل.