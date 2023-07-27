محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال إنشاء المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي للمدينة الرياضية الجاري تنفيذها بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بالخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

حيثُ وجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة وتخطيط ممشى الدراجات، واستكمال أعمال إنشاء السور والبوابة الجنوبية للمجمع، وتخطيط أعمال اللاندسكيب وتشجير محيط السور الخارجي.

كما كلّف مديرية الطرق بوضع مخطط لتنظيم حركة مرور السيارات أمام المداخل الرئيسية والفرعية للمجمع، وسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة الطرق المؤدية لميدان مطار الخارجة.