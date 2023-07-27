الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فريق "هارموني عربي" الغنائي يشعل كورنيش العلمين الجديدة (صور)

العلمين
العلمين

أشعل الفريق الغنائي هارموني عربي، كورنيش العلمين الجديدة بحفل غنائي على هامش فعاليات مهرجان العلمين المقام حاليا هناك.

ورصدت “الدستور” تحضيرات حفل فريق هارموني عربي بكورنيش العلمين، وتعتبر هذه الفرقة نتاج جامعة عين شمس وهى مكونة من مجموعة طلاب جامعيين.

 

 

 

وانتهجت إدارة الجامعة فلسفة جديدة لم تكن متاحة من قبل حين سهلت وسمحت بمواصلة خريجي الجامعة الاستمرار في الكورال حتى لا يكون مقتصراً على طلاب الجامعة فقط.

وقالت جامعة عين شمس إن الفرقة جاءت من أجل مواصلة الارتباط بالنشاط الجامعي حتى بعد تخرجهم، وذلك لما تتميز به جامعة عين شمس من ثراء في مختلف الأنشطة الطلابية.

وتقدم هذه الفرقة ميدلي من الفولكلور النوبي، وميدلي من الفلكلور العربي، وميدلي أغاني للنجم حسين الجسمي، وميدلي من هتافات جمهور النادي الأهلي، وميدلي ويجز”.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بجانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، إضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

هارموني عربي بمدينة العلمين الجديدة بــ أنشطة الطلاب أنشطة الطلابية شمس صلة

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