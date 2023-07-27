بكرى عن فرض رسوم 10 قروش على المكالمات: هذه هى الحقيقة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة فرض رسوم 10 قروش على المكالمات التليفونية لكل دقيقة، مؤكدًا تواصله بصفة خاصة مع وزير الاتصالات الذي نفى بدوره هذه الشائعة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد: "عمرنا ما هنفرّط في البلد دي، دي مصر العظيمة اللّي كان بيشدو بيها الشعراء ولا يزالون، انتو نبت شيطاني جواكم حقد عايزين البلد تخرب".

وأكد بكري أن الإخوان يستغلون أي أزمة صغيرة لتهويلها، نافيًا فرض رسوم 10 قروش على المكالمات التليفونية لكل دقيقة، لافتا إلى أن مركز معلوات بمجلس الوزراء قد كذب تلك الشائعات أيضًا.

وقال بكري "الرهان على الشعب المصري الذي يعلم الشائعات ويعلم حقيقة الوضع.. من في العالم بلا مشاكل الآن، ولدينا قائد وطني يبذل المستحيل من أجل هذا البلد".

وتابع: "القيادة السياسية مش فرحانة فينا، لكن حظه كان وحش كورونا والحرب الروسية والواقع والديون، لكن مفيش حاجة بتتحط في الجيب إحنا بنواجه عدونا المتآمرين والكسل والفشل والفقر وكل جهة تحاوط مصر بالمخاطر، ورغم كل هذا أرى في كلام مدبولي تبريرا كاملا لأسباب ودواعي الأزمة".