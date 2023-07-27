وكيل "رياضة سوهاج" يلتقي شباب وطلائع إدارة جرجا (صور)

عقد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، لقاء شبابي مع الشباب والطلائع بإدارة جرجا بحضور ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ومعاوني وكيل الوزارة للشئون الرياضية والشبابية ومديري الإدارات المركزية بالمديرية.

وتناول اللقاء إنجازات الدولة المصرية في القطاعات المختلفة وقطاع الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية واهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة برعاية فخامة رئيس الجمهورية لجميع البرامج الرياضية والشبابية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح شوقي أن اللقاء تناول شرح وتعريف الحضور بالأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وأهدافها لجميع فئات المجتمع.

كما تناول اللقاء أيضا حوار الشباب وتساؤلاتهم ومقترحاتهم وميولهم واحتياجاتهم وضع حلول لبعض مشكلات الشباب ومديري الهيئات الشبابية والرياضية وتم تكريم بعض المتميزين في الأنشطة الرياضية

وأكد فريد شوقي أن الوزارة والمديرية دائماً داعمة للشباب ومقترحاتهم وأفكارهم، موجها بتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الشبابية والرياضية.