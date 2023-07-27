الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

239 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على 16 قرار لحالات تصالح  على مخالفات البناء نموذج رقم " 10" لأهالي مدينة شرم الشيخ.

وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ 239 قرار تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

مصر سيناء جنوب سيناء التصالح مخالفات

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