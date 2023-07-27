الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى ينعى والد الإعلامى محمد الباز

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والد الإعلامي والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، داعيًا الله أن يتغمد والده بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان".

وأعلن بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العزاء سيكون بعد صلاة المغرب اليوم في مسجد عمر مكرم.

ونعى بكري والد الإعلامي محمد الباز بكلمات مؤثرة عبر صفحته الرئيسة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه: "أتقدم بالعزاء إلي الكاتب والإعلامي الصديق د.محمد الباز في وفاة والده ، تغمده الله برحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان . العزاء سيقام بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب بعد غد الخميس".

وشيعت  جنازة والد الإعلامي محمد الباز، ابن قرية الزعاترة بدمياط، بمسجد الجمعية الشرعية بمركز الزرقا لدفن الجثمان في مقابر الأسرة، وحضر الجنازة عدد كبير من أهالي القرية حيث ظهر الباز بالمسجد يتلقي واجب العزاء في والده من قبل الأسرة وأهالي القرية.

وتوفي مساء أمس والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، حيث أعلن على صفحته الشخصية على فيسبوك.

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