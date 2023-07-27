المؤبد لحارس عقار اعتدى على طفلة وقتلها بمنشية الصدر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حارس عقار بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل طفلة بعد الاعتداء عليها بمنطقة منشية الصدر.

تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن المتهم "ا.م" حارس عقار قتل المجنى عليها الطفلة "ن.ع" من غير سبق إصرار وترصد وعندما صرخت الطفلة واستغاثت تخلص منها فى الحال مستخدما سلاحا أبيض مطواة قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل تواجد الطفلة فوق سطح العقار محل إقامتها، برفقة أحد الأطفال وانتظر تواجدها بمفردها وأخذها داخل غرفته مستغلا براءتها وحداثة عمرها فتمكن بتلك الوسيلة إقصائها عن عين المارة واعتدى عليها بالقوة وعندما صرخت وحاولت الاستغاثة بأحد، قام المتهم بقتلها دون رحمة خوفا من فضح أمره وفر هاربًا.

وتلقى قسم شرطة منشية الصدر بلاغا من أسرة المجنى عليها بقتلها وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل المعاينة والاستماع إلى شهود العيان تبين من الكاميرات أن المتهم يعمل فى العقار حارس وصعد إلى أعلى العقار وقت قتل المجنى عليها وخرج مسرعا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإدمانه الحشيش المخدر وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.