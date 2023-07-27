الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لحارس عقار اعتدى على طفلة وقتلها بمنشية الصدر

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حارس عقار بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل طفلة بعد الاعتداء عليها بمنطقة منشية الصدر.

تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن المتهم "ا.م" حارس عقار قتل المجنى عليها الطفلة "ن.ع" من غير سبق إصرار وترصد وعندما صرخت الطفلة واستغاثت تخلص منها فى الحال مستخدما سلاحا أبيض مطواة قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل تواجد الطفلة فوق سطح العقار محل إقامتها، برفقة أحد الأطفال وانتظر تواجدها بمفردها وأخذها داخل غرفته مستغلا براءتها وحداثة عمرها فتمكن بتلك الوسيلة إقصائها عن عين المارة واعتدى عليها بالقوة وعندما صرخت وحاولت الاستغاثة بأحد، قام المتهم بقتلها دون رحمة خوفا من فضح أمره وفر هاربًا.

وتلقى قسم شرطة منشية الصدر بلاغا من أسرة المجنى عليها بقتلها وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل المعاينة والاستماع إلى شهود العيان تبين من الكاميرات أن المتهم يعمل فى العقار حارس وصعد إلى أعلى العقار وقت قتل المجنى عليها وخرج مسرعا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإدمانه الحشيش المخدر وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة حارس عقار السجن المؤبد قتل طفلة منشية الصدر

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

بكرى عن فرض رسوم 10 قروش على المكالمات: هذه هى الحقيقة

بدء عزاء والد الدكتور محمد الباز من مسجد عمر مكرم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟