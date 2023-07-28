روجينا تهنئ ابنتها مايا بانتهاء تصوير فيلم "أبو نسب"

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة فريق عمل فيلم “أبو نسب” الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام، كما حرصت على مساندة ابنتها مايا، التي شاركت في الفيلم كمساعدة مخرج مع المخرج رامي إمام.

وشاركت “روجينا” صور لأبطال الفيلم أثناء احتفالهم بانتهاء التصوير، قائلة: “ألف مبروك نهاية تصوير فيلم

أبو نسب، مبروك يا مايا، ربنا يوفقك ياعمري”.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

يشار إلى أن محمد إمام قدم آخر أعماله فى السينما فيلم "عمهم"، والذى انطلق فى موسم عيد الأضحى الماضى وحقق إيرادات وصلت إلى 56 مليون جنيه وهى الأعلى فى مشوار إمام السينمائى، وشارك فى بطولة الفيلم سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

أما ياسمين صبرى فيعرض لها حالياً فيلم "البعبع" الذى انطلق فى موسم عيد الأضحى، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، انعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.