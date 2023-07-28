طرق تدمر شعرك في الصيف.. وخبير عناية بالشعر يقدم الحلول

فى ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي نعاني منها وارتفاع نسبة الرطوبة التي تترك أثرها السيئ على كل شئ بما فيها الشعر وخاصة لدى النساء التي تسعى بصفة مستمرة إلى الظهور بشعر أنيق وذو مظهر صحى وهو ما أصبح من الأمور الصعبه مع وجود هذه الرطوبة الكثيرة.

لذا وفقا لموقع “هينوستان تايمز”، سيقدم لكى 5 نصائح للحفاظ على شعرك فى فصل الصيف وحمايته من الرطوبة العالية.

1- الابتعاد عن استخدام أدوات تجفيف الشعر بعد غسله اعتقادا منا أنه يساعد على تجفيف الشعر من المياه بصورة أسرع فى حين أنه يعمل على سحب كل المياة من الشعر ويتركه يعانى من الجفاف الشديد والبديل هو تركه يجف بمفردة بعد تجفيفة بالمنشفة العادية وفك التشابك منه.

2-الحرص الشديد على ترطيب الشعر بشكل مستمر حتى نضمن الحفاظ على نسببة الترطيب به ونحمية من الجفاف الشديد ما يعرضه للتكسير أو التجعيد بشكل أكثر من خلال استخدام الشامبوهات والبلسم وحمامات الكريم المناسبة ومن الممكن اللجوء الى بعض الماسكات الطبيعىة من وقت لأخر.

3-الاعتماد بشكل كبير على تسريحات تناسب فصل الصيف والتى لا تحتاج إلى استخدام أدوات تجفيف وفر الشعر مثل الاستشوار أو المكواة من خلال غسله وتركة بعد وضع كريم مناسب له للحفاظ على لمعانه وعدم هيشانه، واللجوء فقط للأدوات الفرد فى حالة الضرورة القصوى.

4- من النقاط الهامة ليست لصحة الشعر فحسب بل أيضا لجميع الجسم وصحته هو شرب المياه والعصائر الطازجة بكثرة حتى نضمن ترطيبا مستمرا للشعر ولمعانه وصحته وأيضا ارتداء قبعة على الشعر فى حالة النزول إلى مياه البحر لتنجنب أضرار المياه المالحة.

5- وأخيرًا من الحلول التى تساعد على ظهور شعرنا بشكل جذاب فى فصل الصيف وعدم الضرورة اللجوء إلى أدوات فرد الشعر هو استخدام خصلات الشعر التى يتم تركيبها فى الرأس بواسطة خبراء العناية بالشعر والتى تعطى مظهرا وكثافة لشعرك مما تغنيك عن عمل شعرك بشكل دائم والذي الموقع لك بعض النصائح لكى للحفاظ على تلك التركيبات والتي منها عدم النوم قبل نزعها وتمشيطها بفرشاة شعر وأسعة الأسنان ووضعها فى مكان مناسب لحين الاستعمال مرة أخرى.