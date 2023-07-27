الخميس 27 يوليو 2023
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الدين لله

قرارات عاجلة من الأوقاف بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

رئيس القطاع الديني
رئيس القطاع الديني بالأوقاف د.هشام عبدالعزيز

أصدرت وزارة الأوقاف قرارات عاجلة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، لترشيد الاستخدام بصفة عامة وخلال شهري أغسطس وسبتمبر بصفة خاصة.

أكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف د.هشام عبدالعزيز في بيان الخميس، أنه في إطار الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم كله ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، فإننا نؤكد على بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها، والتي من بينها: 
1. فصل جميع السخانات الكهربائية فصلًا تامًا، حيث لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف.
2. تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه.
3. قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية .
4. الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف.
5. في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفى بمكبر صوت واحد.
6. عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.

نوّهت الأوقاف على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع السادة المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني.

ترشيد استخدام الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء وزارة الأوقاف قرارات عاجلة من الأوقاف

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