اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة سوسنيوس الخصى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بذكرى نياحة سوسنيوس الخصى، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس سوسنيوس الخصي أحد رجال قصر الملك تاؤدوسيوس الكبير . وكان كثير الرحمة مملوءا نعمة وحكمة . ولما اجتمع المجمع المسكوني الثالث بأفسس لمحاكمة نسطور . كان هذا القديس في خدمة القديس كيرلس الكبير وباقي أعضاء المجمع القديسين من قبل الملك ثاؤدوسيوس . واتفق أنه مرض، فصلي القديس كيرلس من أجله إلى الله فنهض من مرضه معافى وفرق كل ماله على الفقراء والمساكين ثم تنيح بعد ذلك بسلام . فصلي عليه القديس كيرلس ورتب تذكار له يعمل في مثل هذا اليوم من كل سنة .

فعاليات أخرى شهدتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بجانب احتفالات الكنيسة بذكرى نياحة سوسنيوس الخصى، حيث اختتمت كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) المؤتمر السادس لكهنتها وعائلاتهم، والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس.

كما صلى نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا يوم الأحد الماضي في الكنيسة الأثيوبية بالعاصمة البتسوانية جابرون وشاركه في الصلاة القس جون وصفي كاهن كنيستنا بناميبيا وشعب الكنيسة ذاتها من الجاليتين الإثيوبية والمصرية، واستعرض نيافته مع الحضور عقب القداس مذكرة التفاهم التي وقعها نيافته مع وزارة الصحة البتسوانية بخصوص تقديم الخدمة الطبية للمجتمع البتسواني، والتي تشارك فيها الكنيسة الإثيوبية هناك.