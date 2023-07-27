الحكومة تكشف الأسباب الحقيقية وراء أزمة الكهرباء

كشف د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة وأسباب ما حدث من تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة وتشغيل محطاتنا بأقصى طاقة ممكنة، لافتًا إلى أن 36 مليون جيجا هى حجم الاستهلاك في يوم واحد.

قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي: "اللي حصل اننا استخدمنا كل ما تمكله الدولة من مازوت وغاز طبيعي، ووصلنا لحجم استهلاك فعلي من الغاز الطبيعي والمازوت بمتوسط 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم".

أضاف رئيس الوزراء: "129 مليون متر مكعب حجم الاستهلاك في اليوم، وكان الرقم المتوسط باستثناء 3 أيام فقط في يوليو 2022 التي تجاوزوا هذا الرقم وكانوا أيامًا منفردة، وتجاوزنا ذلك الاستهلاك هذا العام".