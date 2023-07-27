إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "ديمو" قرب مدخل قرية نعيم في بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق ديمو قرب مدخل قرية نعيم، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 3 مصابين إلى المستشفى الجامعي.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلًا من: "سعيد نادي محمد، 43 سنة، مقيم قرية سنور، سائق، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد أحمد أبو جريشة، 19 سنة، مندوب مبيعات، مصابا بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ومقيم بني سويف، وعثمان عبد الله عثمان، 70 سنة، مقيم قرية نعيم، مصابا كسر مضاعف بالقدم الأيمن واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.