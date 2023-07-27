الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما هو علم التصوف ولماذا يسىء له بعض المنتسبين؟

هانى تمام
هانى تمام

قال د.هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن التصوف بعيدًا عن تصرفات بعض المنتسبين إليه، هو علم وعمل فهو عبارة عن علم منضبط بقواعد الشرع الشريف.

وأضاف تمام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc" أن لدينا إشكالية في بعض المتصوفين أنه من الممكن أن يكون متعلمًا جيدًا، لكنه لا يطبق جيدًا وهذا ما يسيء للتصوف، أو أن يكون غير متعلم ويطبق خطأ، مشيرًا إلى أن التصوف يجمع بين العلم والعمل وهو علم قائم على تصفية القلب والنفس ويعلمنا الانضباط السلوكي للسير على منهج النبي عليه السلام.

السبب الأساسى للإساءة للتصوف 

وأكد أن أساس المشكلة هو الجهل بعلم التصوف والجهل بماعليه حال الصوفية الكبار وأننا نقيس علم التصوف على بعض أفعال الصوفية وبعض الأفعال التي تخالف الشرع الشريف.

هاني تمام التصوف المنتسبين الشرع الانضباط السلوكي تخالف الشرع الصوفية الكبار

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