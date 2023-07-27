تعرض مروحية تابعة للتحالف الدولى لحادث بشمال العراق

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تعرض طائرة مروحية تابعة له لحادث مؤسف قرب أربيل في العراق.

وقال التحالف الدولي، في بيان له، إنه "في حوالي الساعة 12:15 ظهرا، شهد أفراد خدمة التحالف الذين كانوا يقومون بمهمة تدريب روتينية على طائرة مروحية حادثا مؤسفا على متن الطائرة بالقرب من أربيل بالعراق".

وأضاف أنه "لم تكن هناك خسائر في صفوف قوات التحالف أو أضرار لحقت به أو بالبنية التحتية المدنية"، مشيرًا أن طائرة التحالف تضررت فقط"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني في إقليم كردستان، إن مروحية تابعة للتحالف الدولي "واجهت مشكلة فنية أثناء التدريب"، وتحطمت في منطقة الكوير، التي تبعد نحو 45 كلم عن مركز أربيل، مضيفا أن طيارين كانا على متنها لم يصابا بأذى.

وأضاف: "السلطات العراقية تنتظر البيانات الأولية عن أسباب سقوط المروحية".

ويضم التحالف الدولي حاليا نحو 2500 عسكري أمريكي ونحو 1000 من الدول الأعضاء فيه، ينتشرون في قواعد عسكرية تحت قيادة القوات العراقية.

اتفاق أمني

وأعلن العراق في عام 2021، عن التوصل لاتفاق أمني مع الجيش الأمريكي لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القاعدتين العسكريتين في عين الأسد وأربيل.

واتفق الطرفان أيضًا، على تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

فيما جدد الطرفان تأكيدهما أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية، وفقا للقوانين الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.

وكان ذلك في إطار خطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق.