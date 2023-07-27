نجيب ميقاتي : انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة"

قال رئيس الحكومة اللبنانية المنتهية ولايته نجيب ميقاتي، إنه لا تمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، في لبنان.

وأضاف “ميقاتي” في لقاء مع شبكة “سكاي نيوز” عربية، أنه لم يكن يرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي، لافتًا إلى أنهم وصولوا إلى توقيت ينبغي فيه اتخاذ قرار.

وأكد أنه لن يرشح أي أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي، تاركاً الامر لوزير المالية، على أن يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان.

وأردف: "النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون".

وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إنه سيترك منصبه بنهاية ولايته يوم الإثنين المقبل.

ويسارع مسؤولون في لبنان، في اللحظات الأخيرة لتجنب خلو منصب حاكم مصرف لبنان المركزي عندما تنتهي ولاية رياض سلامة في هذا المنصب الأسبوع المقبل بعد أن قضى فيه 30 عاما.

واحتمال خلو هذا المنصب في بلد تعصف به الأزمات أضاف المخاوف بشأن مزيد من الانقسام في البلاد التي تتجه نحو عام خامس من أزمة اقتصادية ومالية.