رئيس المفوضية الأفريقية: الرئيس السيسي بذل مجهودا كبيرا لخدمة القارة

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بذل مجهودا كبيرا لخدمة القارة الأفريقية.

وقال خلال كلمته باجتماع المنظمات الإقليمية الأفريقية، بحضور الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: "نسعى لزيادة الشراكة بين دول القارة وروسيا في العديد من المجالات"، لافتا إلى أن يتم العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا إلى كل دول القارة.

وأضاف: "القارة السمراء تشهد صراعا في منطقة الساحل مناطق أخرى عدة".